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    Galler ve İsviçre berabere kaldı

    Galler ve İsviçre berabere kaldı

    EURO 2020 A Grubu karşılaşmasında rakiplerimiz Galler ve İsviçre 1-1 berabere kaldı.
    • Haber Merkezi
    • 12.06.2021 - 17:56
    • Güncelleme : 12.06.2021 - 18:00
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    EURO 2020'de A Milli Takımımızın yer aldığı A Grubu'nda Galler ile İsviçre karşı karşıya geldi. Bakü Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadele karşılıklı gollerin ardından 1-1 sona erdi.

    İlk yarısı golsüz sona eren mücadelede İsviçre 49. dakikada Breel Embolo'nun attığı golle öne geçerken, Galler'in cevabı 74. dakikada Kieffer Moore'dan geldi.

    Galler ve İsviçre berabere kaldı #1

    VAR GOLÜ İPTAL ETTİ

    Öte yandan İsviçre'de Mario Gavranovic'in 85. dakikada attığı gol, VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

    İsviçre, Avrupa Şampiyonası'nda oynadığı son 6 maçı kaybetmedi [2 galibiyet, 4 beraberlik]. Öte yandan İsviçre, Avrupa Şampiyonası'nda oynadığı 14 maçın sadece birinde iki gol attı.

    Galler ve İsviçre berabere kaldı #2

    2. HAFTA MAÇLARI

    Grubun 2. hafta maçlarında A Milli Takımımız Galler ile karşılaşacakken, İtalya ise İsviçre ile kozlarını paylaşacak.

    Galler ve İsviçre berabere kaldı #3

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