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    Gaziantep'te milli maç coşkusu

    Hazırlık maçında Milli takımımız Çekya ile karşı karşıya geldi. Maç öncesi Gaziantepli futbolseverler tribünlerde milli maçın coşkusunu yaşadı.
    • 19.11.2022 - 21:06
    • Güncelleme : 19.11.2022 - 22:07
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    Gaziantep'te milli maç coşkusu

    Hazırlık maçında milli takımımızın konuğu Çekya. Maç öncesinde satışa sunulan biletler saatler içerisinde tükenmişti.

    Futbolseverlerin beklediği milli maç geldi çattı. Gaziantepli taraftarlar maça adeta akın etti.

    Milli maça büyük ilgi

    Maç öncesi taraftarlar, stadı neredeyse tamamen doldurdu. Maç başlamadan yerini alan taraftarlar tribünleri adeta karnaval yerine çevirdi.

    Gaziantep te milli maç coşkusu #1

    A Milli Takım 21 yıl aradan sonra Gaziantep'te

    A Milli Futbol Takımı, 21 yıl aradan sonra Gaziantep'te maça çıktı. Gaziantep'te son olarak 25 Nisan 2001'de yapılan özel maçta Arnavutluk'u konuk eden ay-yıldızlılar, 21 yıl aradan sonra Çekya ile karşılaşıyor.

    Gaziantep Kamil Ocak Stadı'nda yapılan Arnavutluk müsabakasını milliler 2-0 kaybetmişti.

    Gaziantep te milli maç coşkusu #2

    Gaziantep te milli maç coşkusu #3

    Gaziantep te milli maç coşkusu #4

    Gaziantep te milli maç coşkusu #5

    Gaziantep te milli maç coşkusu #6


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