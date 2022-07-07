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    Genç atlet Ayça Fidanoğlu Avrupa ikincisi

    18 Yaş Altı Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda milli sporcu Ayça Fidanoğlu, kadınlar 1500 metrede gümüş madalya kazandı.
    • 07.07.2022 - 03:58
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    Genç atlet Ayça Fidanoğlu Avrupa ikincisi

    Bireysel sporlarda genç yetenekler ümit vermeye devam ediyor.

    Ayça Fidanoğlu Avrupa ikincisi oldu

    İsrail'de düzenlenen 18 Yaş Altı Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda milli sporcu Ayça Fidanoğlu, kadınlar 1500 metrede gümüş madalya kazandı.

    AA'nın aktardığına göre; Batı Kudüs'te yer alan Givat Ram Atletizm Stadı'nda gerçekleştirilen organizasyonun üçüncü gününde kadınlar 1500 metre finali yapıldı.

    Genç atlet Ayça Fidanoğlu Avrupa ikincisi #1

    Ayça Fidanoğlu, 4.23.98'lik derecesiyle ikinci sırada yer alarak gümüş madalyanın sahibi oldu.

    Yarışmada Büyük Britanyalı Annie Mann, 4.23.41'lik süresiyle altın, İsviçreli Shirin Kerber ise 4.24.46 ile bronz madalya elde etti.

    Genç atlet Ayça Fidanoğlu Avrupa ikincisi #2

    Genç atlet Ayça Fidanoğlu Avrupa ikincisi #3

    Genç atlet Ayça Fidanoğlu Avrupa ikincisi #4

    Genç atlet Ayça Fidanoğlu Avrupa ikincisi #5


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