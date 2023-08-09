Genç atlet Dilek Koçak Avrupa şampiyonu Kudüs'te düzenlenen 20 Yaş Altı Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda 1500 metre finalinde yarışan Dilek Koçak, altın madalya kazandı.

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İHA

20 Yaş Altı Avrupa Atletizm Şampiyonası 1500 metre finalinde yarışan Dilek Koçak, şampiyon olarak Türkiye'nin gururu oldu. Başarılı bir performans sergileyen Koçak, 4.16.86'lık derecesiyle yarışmayı ilk sırada tamamladı ve Avrupa şampiyonu oldu.

Bir diğer sporcu Eda Nur Tulum da yarışmayı 6. sırada tamamladı. Dilek Koçak'ın antrenörü Fesih Doğan da yarışma bitiminde büyük sevinç yaşadı.

Çintimar: "Atletizmin alt yapısı gümbür gümbür geliyor"

Yarışmanın ardından Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar ve sporcular basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Başkan Fatih Çintimar,

İnanılmaz bir performans, inanılmaz bir yarış oldu. Son 130 metreye kadar önde gidip, sonradan geri düşüp, son 20 metrede yaptığı güçlü atakla Avrupa şampiyonluğunu kazandı. Ben hem Dilek'i hem hoca Fesih Doğan'ı hem de bütün ekibi tebrik ediyorum. Büyük başarıydı. Hem kendi en iyisini koşarak, hem de 1500 metre bayanlarda Avrupa şampiyonu olarak ülkemizi en iyi şekilde temsil etti. Atletizmin alt yapısı gümbür gümbür geliyor. İnşallah bundan önce aldığımız madalyalar gibi burada da fazlasıyla madalyalar alıp ülkemize döneriz.

dedi.

Dilek Koçak: "Çok mutlu ve gururluyum"

Avrupa şampiyonu olan Dilek Koçak ise,

Öncelikle milletim ve vatanım adına aldığım madalyadan dolayı çok mutluyum, gururluyum. Aynı zamanda 800 metre var. Umarım yine aynı performansla orada da madalya alabilirim. Nasip olur inşallah. Yarış güzel geçti. Son ana kadar milletim ve vatanım için direndim ve altın madalya aldım. Son 100 metrede, gücüm orada artık bitmişti, bir ara ikinciliği kabul etmiştim ama rakibim yavaşladı ve altın madalya için geldiğimi hatırladım. O yüzden gücümün sonuna kadar savaştım ve altın madalya aldım. Yarın 800 metre var. Orada da aynı performansla altın madalya almayı düşünüyorum. Rakiplerim ne kadar zorlu olsa da biz Türk milleti olarak daha zoruz. İnşallah yarın da bir madalya gelir.

şeklinde konuştu.

Eda Nur Tulum: "Elimden gelenin en iyisini yaptığımı düşünüyorum"

Eda Nur Tulum ise,

Yarış benim için çok güzel geçti. Çok çekişmeli bir yarıştı. Elimden gelenin en iyisini yaptığımı düşünüyorum. 6. oldum. Beni destekleyen antrenörüm Gökhan Dede'ye çok teşekkür ederim. Aileme çok teşekkür ederim. Başkanımız Fatih Çintimar'a teşekkür ederim. Hedefim her sporcunun olduğu gibi 2024, 2028 olimpiyatlarında yarışmak.

ifadelerini kullandı.