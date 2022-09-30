Genç boksör Erivan Barut dünya şampiyonu oldu

Tuncelili milli sporcu Erivan Barut, Üniversiteler Arası Dünya Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.

22 Yaş Altı Avrupa Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Erivan Barut, başarılarına bir yenisini daha ekledi.

Samsun'da düzenlenen Üniversiteler Arası Dünya Boks Şampiyonası'nda finalde Ukraynalı rakibini yenen Erivan Barut, altın madalya kazandı.

"Erivan'la bir kez daha gururlandık"

İHA'nın aktardığına göre; Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, "Erivan’la bir kez daha gururlandık. Teşekkür ediyoruz bizim güzel yüzlü, çelik bilekli kızımız. 25-30 Eylül tarihleri arasında Samsun’da düzenlenen Üniversiteler Arası Dünya Boks Şampiyonasında ilimizi ve ülkemizi temsil eden Tuncelili Milli Sporcumuz Erivan Barut, Ukraynalı rakibini yenerek dünya şampiyonu olmuştur. Sporcumuzu ve antrenörünü tebrik ediyoruz" denildi.