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    Genç eskrimcilerden Akdeniz Şampiyonası'nda 4 madalya

    Ürdün'de dün başlayan Yıldızlar ve Gençler Eskrim Akdeniz Şampiyonası'nda piste çıkan milli eskrimciler, şampiyonanın ilk gününü 2 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya ile tamamladı.
    • 14.05.2022 - 00:32
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    Genç eskrimcilerden Akdeniz Şampiyonası'nda 4 madalya

    Yıldızlar ve Gençler Eskrim Akdeniz Şampiyonası’nda Türkiye ilk gün 4 madalya kazandı. Yıldızlar epede Aleyna Ertürk ile Yalgın Yeter altın madalya elde ederken; yıldız kızlar flörede Alisa İsbir gümüş, yıldız kızlar kılıç kategorisinde piste çıkan Nil Güngör ise bronz madalya kazandı.

    Aleyna Ertürk ve Yalgın Yeter şampiyon oldu

    İHA'nın haberine göre; başkent Amman’da düzenlenen şampiyonada dün epede mücadele eden Aleyna Ertürk finalde karşılaştığı İtalyan Eleonora Sbarzella’yı 15-10, Yalgın Yeter ise finalde İtalyan rakibi Leonardo Cortini’yi 15-7 yenerek şampiyon olurken; Alisa İsbir finalde İtalyan sporcu Greta Collini’ye 15-9 mağlup olarak gümüş madalya kazandı.

    Genç eskrimcilerden Akdeniz Şampiyonası nda 4 madalya #1

    Nil Güngör'den bronz, Tolga Aslan'dan gümüş madalya

    Kılıç branşında ise Nil Güngör yarı finalde karşılaştığı Fransız Alexandra Manga’ya 15-7 yenilerek final şansını kaçırdı ve bronz madalyanın sahibi oldu.
    Bugün aynı zamanda yıldız erkekler kılıçta Tolga Aslan, yıldız erkekler flörede ise Tan Sezer turnuvayı 9. sırada tamamladı.

    Şampiyona yarın gençler kategorisinde oynanacak maçlar ile devam edecek.

    Genç eskrimcilerden Akdeniz Şampiyonası nda 4 madalya #2

    Genç eskrimcilerden Akdeniz Şampiyonası nda 4 madalya #3

    Genç eskrimcilerden Akdeniz Şampiyonası nda 4 madalya #4


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