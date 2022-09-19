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    Genç eskrimcilerden altın madalya

    Polonya'da düzenlenen 17 Yaş Altı Yıldızlar Kılıç Circuit Turnuvası'nda ikinci günde milli eskrimciler bir altın ve bir bronz madalya kazandı.
    • 19.09.2022 - 02:18
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    Genç eskrimcilerden altın madalya

    Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Konin şehrinde devam eden turnuvada Toprak Altınçekiç, Fatih Erdöl, Arda Tanerler ve Furkan Yaman'dan oluşan Yıldız Erkek Kılıç Takımı, finalde karşılaştığı Polonya takımını 45-39 mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu.

    Nehir Yıldırım bronz madalya kazandı

    AA'nın haberine göre; yıldız kızlar kılıç kategorisinde yarı finale adını yazdıran Nehir Yıldırım ise Özbek rakibi Luisa Fernanda Herrera Lara'ya 15-11 yenilerek final şansını kaçırdı ve bronz madalya kazandı.

    Takım müsabakalarında mücadele eden Nedim Semih Mescioğlu, Özgür Sakınç, Bora Takeş ve Arda Takka'dan oluşan Türkiye 2 takımı ise turnuvadan 4. takım olarak ayrıldı.

    Genç eskrimcilerden altın madalya #1


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