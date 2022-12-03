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Genç eskrimcilerden Dünya Kupası'nda bir altın bir bronz madalya

Genç eskrimcilerden Dünya Kupası'nda bir altın bir bronz madalya

Özbekistan'da düzenlenen Gençler Dünya Kupası'nda milli eskrimciler, bir altın ve bir bronz madalya kazandı.