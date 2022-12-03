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Genç eskrimcilerden Dünya Kupası'nda bir altın bir bronz madalya
Özbekistan'da düzenlenen Gençler Dünya Kupası'nda milli eskrimciler, bir altın ve bir bronz madalya kazandı.
- 03.12.2022 - 22:31
Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Taşkent'te bugün başlayan organizasyonda genç kadınlar flöre kategorisinde mücadele eden milli sporcu Almıla Birçe Durukan altın, genç erkekler epede Halis Efe Elibol ise bronz madalyanın sahibi oldu.
Organizasyon, yarın takım müsabakaları ile devam edecek.