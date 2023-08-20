Genç güreşçi Alperen Berber dünya şampiyonu
İHA

Ürdün’ün başkenti Amman’da düzenlenen U20 Dünya Şampiyonası’nın son gününde milli güreşçimiz Alperen Berber finalde İranlı Yasin Ali Yazdı ile mücadele etti.

İranlı rakibini sayı tuşuyla yendi

Berber, grekoromen stil 82 kilogram finalinde İranlı rakibini 9-1 gibi ezici bir üstünlükle yenerek dünya şampiyonu oldu.

Türkiye, şampiyonayı 7 madalya ile tamamladı

Organizasyonun son gününde ayrıca grekoromen stilde 67 kiloda Azat Sarıyar, 72 kiloda da Muhammed Ali Göçmen bronz madalya elde etti.

Türkiye, 20 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası'nı 1 altın, 1 gümüş ve 5 bronz olmak üzere 7 madalyayla tamamladı.

Genç güreşçi Alperen Berber dünya şampiyonu
Genç güreşçi Alperen Berber dünya şampiyonu
Genç güreşçi Alperen Berber dünya şampiyonu
Genç güreşçi Alperen Berber dünya şampiyonu