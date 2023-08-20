Genç güreşçi Alperen Berber dünya şampiyonu U20 Dünya Güreş Şampiyonası’nda grekoromen milli güreşçi Alperen Berber, İranlı güreşçi Yasin Ali Yazdı’yı 9-1 yenerek altın madalya kazandı.

İHA

Ürdün’ün başkenti Amman’da düzenlenen U20 Dünya Güreş Şampiyonası’nın son gününde milli güreşçimiz Alperen Berber finalde İranlı Yasin Ali Yazdı ile mücadele etti.

İranlı rakibini sayı tuşuyla yendi

Berber, grekoromen stil 82 kilogram finalinde İranlı rakibini 9-1 gibi ezici bir üstünlükle yenerek dünya şampiyonu oldu.

Türkiye, şampiyonayı 7 madalya ile tamamladı

Organizasyonun son gününde ayrıca grekoromen stilde 67 kiloda Azat Sarıyar, 72 kiloda da Muhammed Ali Göçmen bronz madalya elde etti.

Türkiye, 20 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası'nı 1 altın, 1 gümüş ve 5 bronz olmak üzere 7 madalyayla tamamladı.