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    Genç güreşçi Kerem Kamal Dünya Şampiyonu

    Genç güreşçi Kerem Kamal Dünya Şampiyonu

    İspanya'da düzenlenen 23 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 60 kiloda Kerem Kamal, Azerbaycanlı rakibini yenerek altın madalya kazandı.
    • 20.10.2022 - 00:40
    • Güncelleme : 20.10.2022 - 00:42
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    Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Pontevedra kentinde devam eden organizasyonda milli güreşçiler mindere çıktı.

    Grekoromen stil 60 kiloda Kerem Kamal, yarı finalde Gürcü rakibi Irakli Dzimistarishvili eleyerek finalde Azerbaycanlı Nihat Zahid Mammadli ile eşleşti.

    Azerbaycanlı rakibini sayı tuşu yaptı

    Rakibini 8-0 yeneeek sayı tuşu yapan Kerem, altın madalyanın sahibi oldu.

    Genç güreşçi Kerem Kamal Dünya Şampiyonu - VİDEO

    Genç güreşçi Kerem Kamal Dünya Şampiyonu #1

    Kadınlarda Nesrin Baş finalde

    AA'nın haberine göre; kadınlar 68 kiloda mücadele eden milli güreşçi Nesrin Baş, eleme turunda dünya ve Avrupa şampiyonu Moldovalı güreşçi Irina Ringaci'yi, çeyrek finalde İspanyol Marta Ojeda Navarro'yu, yarı final de ABD'li Sienna Ariana Ramirez'i yenerek finale yükseldi.

    Nesrin Baş, finalde Japon Naruha Matsuyuki ile karşılaşacak.

    Genç güreşçi Kerem Kamal Dünya Şampiyonu #2


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