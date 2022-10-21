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    Genç güreşçi Nesrin Baş Dünya Şampiyonu

    Genç güreşçi Nesrin Baş Dünya Şampiyonu

    23 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 68 kiloda Nesrin Baş altın, 55 kiloda Elvira Kamaloğlu bronz madalya aldı.
    • 21.10.2022 - 03:19
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    Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İspanya'nın Pontevedra kentinde devam eden organizasyonda, Beşiktaş Kulübü'nün güreşçisi milli sporcumuz Nesrin Baş, finalde Japon rakibi Naruha Matsuyuki’yi 8-0 sayı tuşu ile yenerek dünya şampiyonu oldu.

    Elvira Kamaloğlu üçüncü oldu

    AA'nın haberine göre; organizasyonda 55 kiloda ise Elvira Kamaloğlu, repesaj müsabakasında Ukraynalı rakibi Oleksandra Khomenets’i yenerek bronz madalya mücadelesine çıkmaya hak kazandı.

    Elvira Kamaloğlu, Kanadalı rakibi Virginie Kaze Gascon’u 8-4 yenerek bronz madalyanın sahibi oldu.

    Genç güreşçi Nesrin Baş Dünya Şampiyonu - VİDEO

    Genç güreşçi Nesrin Baş Dünya Şampiyonu #1

    Genç güreşçi Nesrin Baş Dünya Şampiyonu #2

    Genç güreşçi Nesrin Baş Dünya Şampiyonu #3

    Genç güreşçi Nesrin Baş Dünya Şampiyonu #4


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