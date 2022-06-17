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    Genç güreşçi Tuba Demir Avrupa şampiyonu

    U17 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda mindere çıkan Türkiye Kadın Milli Takımı, kadınlar müsabakalarının ikinci gününde 1 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya kazandı.
    • 17.06.2022 - 07:54
    • Güncelleme : 17.06.2022 - 07:55
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    Genç güreşçi Tuba Demir Avrupa şampiyonu

    Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen U17 Avrupa Şampiyonası'nda bugün altın madalya için 57 kilogramda mindere çıkan milli sporcu Tuba Demir, Macar rakibi Gerda Terek'i (11-0) sayı tuşuyla yenerek Avrupa şampiyonu oldu.

    Duygu Gen Avrupa ikincisi

    65 kilogramda Avrupa şampiyonluğu için mücadele eden Duygu Gen, Polonyalı rakibi Nicola Wasilewska ile karşılaştığı final müsabakasında rakibine mağlup olarak gümüş madalya aldı.

    Şevval Çayır'dan bronz madalya

    DHA'nın haberine göre; Avrupa Şampiyonası'nda 49 kilogramda mindere çıkan milli sporcu Şevval Çayır, bronz madalya müsabakasında Rumen rakibi Ana Maria Gianina Rotaru'yu tuşla yenerek Avrupa 3'üncüsü oldu.

    Genç güreşçi Tuba Demir Avrupa şampiyonu #1

    Sporcularımız 3 final daha yapacak

    U17 Avrupa Şampiyonası'nda 53 kilogramda Sevim Akbaş, 61 kilogramda İlayda Cin ve 69 kilogramda Ayşe Erkan, yarın altın madalya için mindere çıkacak. Yarı final müsabakasında Sevim Akbaş, Rumen rakibi Florentina Rotaru'yu 6-0 öndeyken tuşla; İlayda Cin, İryna Borysiuk'u 4-2 öndeyken tuşla ve Ayşe Erkan, Hırvat rakibi Veronika Vilk'i 10-0 teknik üstünlükle yenerek isimlerini finale yazdırdılar.
    Final müsabakalarında Sevim Akbaş, Avrupa ve dünya şampiyonu Ukraynalı Maria Yefremova ile karşılaşacak. İlayda Cin, Rumen Sabina Nicoleta Petrache ile altın madalya mücadelesi verecek. Ayşe Erkan ise Ukraynalı Nadia Sokolovska ile Avrupa şampiyonluğu için mindere çıkacak.

    Genç güreşçi Tuba Demir Avrupa şampiyonu #2

    Genç güreşçi Tuba Demir Avrupa şampiyonu #3


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