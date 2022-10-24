Genç güreşçilerden 23 Yaş Altı Dünya Şampiyonası'nda 3 bronz madalya

23 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası'nda milli sporcular, 3 bronz madalya elde etti.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İspanya'nın Pontevedra kentinde gerçekleştirilen organizasyonun son gününde, milli sporculardan serbest stil 61 kiloda Emrah Ormanoğlu, 86 kiloda Emre Çiftçi ve 92 kiloda Feyzullah Aktürk, bronz madalyanın sahibi oldu.

Bakan Kasapoğlu: "En yüksek madalya sayımıza ulaştık"

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı yaplaşımda milli sporcuları kutlarken, şu ifadelre yer verdi:

"İspanya'da düzenlenen U23 Dünya Güreş Şampiyonası'nda 3 altın, 2 gümüş ve 6 bronz olmak üzere toplam 11 madalya ile organizasyon tarihinde en yüksek sayıda madalya sayımıza ulaşan sporcularımızı yürekten kutluyorum"