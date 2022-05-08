Yunanistan'da devam eden Dünya Gençler Halter Şampiyonası'nda kadınlar 81 kiloda yarışan milli sporcu Dilara Narin 2 altın, 1 gümüş madalya kazanarak şampiyon oldu.

Türkiye'nin genç sporcuları, birçok branşta olduğu gibi halterde de yeni Naim Süleymanoğlu, Halil Mutlu'lar olma yolunda ilerliyor.

Türkiye Halter Federasyonunun açıklamasına göre, Girit adasında yapılan şampiyonada milli sporcu Dilara Narin koparmada 99 kiloluk derecesiyle gümüş madalya elde etti.

Dilara Narin dünya şampiyonu

AA'nın haberine göre; milli sporcu, silkme müsabakasında 131 kiloluk derecesiyle altın, toplamda ise 230 kiloluk derecesiyle dünya şampiyonu oldu.

Genç halterci Dilara Narin Dünya Şampiyonu - VİDEO

96 kilo erkeklerde Emre Öztürk ise koparmada 144, silkmede 180 olmak üzere toplamda 324 kiloluk derecesiyle müsabakayı tamamladı.