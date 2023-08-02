Genç haltercilerden Avrupa Şampiyonası'nın son gününde 6 madalya Milli sporcular, Romanya'da düzenlenen Avrupa Gençler ve 23 Yaş Altı Halter Şampiyonası'nın son gününde üçer altın ve gümüş madalya elde etti.

AA & Ensonhaber ENSONHABER'İ TWİTTER'DA TAKİP EDEBİLİRSİNİZ Başkent Bükreş'teki organizasyonda genç bayanlar +87 kiloda Tuana Süren, yıldızlarda üç Avrupa rekoru kırarak gençlerde şampiyon oldu. Koparmada 106 ve silkmede 133 kilo kaldıran Tuana, toplamda 239 kiloluk derecesiyle bu başarıya ulaştı. Fatma Gül Çevik'ten 3 gümüş madalya Aynı kiloda yarışan Fatma Gül Çevik ise koparmada 105, silkmede 129 ve toplamda elde ettiği 234 kiloyla üç gümüş madalya kazandı. Açıklamada görüşlerine yer verilen THF Başkanı Talat Ünlü, madalya alan milli haltercileri, ailelerini, kulüp ve antrenörlerini tebrik etti.