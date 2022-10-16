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    Genç haltercilerden Avrupa'da 6'sı altın 9 madalya

    Milli halterciler, Arnavutluk'ta düzenlenen Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nın ilk gününde 6'sı altın, 3'ü gümüş 9 madalya elde etti.
    • 16.10.2022 - 22:26
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    Genç haltercilerden Avrupa'da 6'sı altın 9 madalya

    Türkiye Halter Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Arnavutluk'un Durres şehrinde başlayan Avrupa Şampiyonası'nın ilk gününe milli halterciler damga vurdu.

    Cansu Bektaş Avrupa rekoru kırdı

    AA'nın haberine göre; Genç kadınlar 45 kiloda Cansu Bektaş, koparmada 70, silkmede 87 ve toplamda 157 kiloluk derecesiyle 3 altın madalya kazandı. Cansu Bektaş'ın toplamda elde ettiği 157 kiloluk derece aynı zamanda yeni Avrupa rekoru oldu.

    Genç haltercilerden Avrupa da 6 sı altın 9 madalya #1

    Melisa Güneş'ten 3 altın madalya

    23 yaş altı kadınlar 45 kiloda yarışan Melisa Güneş de koparmada 67, silkmede 82 ve toplamda 149 kiloluk derecesiyle 3 altın madalya elde etti.

    Genç haltercilerden Avrupa da 6 sı altın 9 madalya #2

    Duygu Alıcı'dan 3 gümüş madalya

    23 yaş altı kadınlar 49 kiloda Duygu Alıcı ise koparmada 75, silkmede 95 ve toplamda 170 kiloluk derecesiyle 3 gümüş madalyanın sahibi oldu.

    Genç haltercilerden Avrupa da 6 sı altın 9 madalya #3


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