Genç Milli Futbol Takımı Romanya'yı yendi

18 Yaş Altı Futbol Milli Takımı, Bursa'da düzenlenen hazırlık turnuvasındaki ilk maçında Romanya'yı 2-0 mağlup etti.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Nilüfer Belediyesi İbrahim Yazıcı Stadı'nda oynanan maçta ay-yıldızlıların gollerini 23. dakika Batuhan Çelik ve 35. dakikada Fahri Kerem Ay kaydetti.

Turnuvanın diğer maçında İspanya, Portekiz'i 2-0 mağlup etti.

Bir sonraki maç İspanya ile

AA'nın haberine göre Milliler, turnuvada 24 Eylül Cumartesi günü İspanya ile karşılaşacak.