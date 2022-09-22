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    Genç Milli Futbol Takımı Romanya'yı yendi

    18 Yaş Altı Futbol Milli Takımı, Bursa'da düzenlenen hazırlık turnuvasındaki ilk maçında Romanya'yı 2-0 mağlup etti.
    • 22.09.2022 - 22:27
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    Genç Milli Futbol Takımı Romanya'yı yendi

    Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Nilüfer Belediyesi İbrahim Yazıcı Stadı'nda oynanan maçta ay-yıldızlıların gollerini 23. dakika Batuhan Çelik ve 35. dakikada Fahri Kerem Ay kaydetti.

    Turnuvanın diğer maçında İspanya, Portekiz'i 2-0 mağlup etti.

    Bir sonraki maç İspanya ile

    AA'nın haberine göre Milliler, turnuvada 24 Eylül Cumartesi günü İspanya ile karşılaşacak.

    Genç Milli Futbol Takımı Romanya yı yendi #1


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