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- Genç milli güreşçi Eda Tekin dünya üçüncüsü
Genç milli güreşçi Eda Tekin dünya üçüncüsü
Milli sporcu Eda Tekin, Sırbistan'da düzenlenen 23 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı.
- AA
- 04.11.2021 - 22:23
Başkent Belgrad'da düzenlenen 23 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası'nda, 55 kiloda güreşçimiz Eda Tekin, Kazak rakibi Ainur Ashimova'yı 6-5 yenerek dünya üçüncüsü oldu.
Çeyrek finalde Azerbaycanlı Elnura Mammadova yenen Eda, Rumen Andreea Beatrice Ana'ya yarı finalde mağlup olmuştu.