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    Genç Milli güreşçi Muhammed Hamza Bakır Avrupa Şampiyonu

    Genç Milli güreşçi Muhammed Hamza Bakır Avrupa Şampiyonu

    Avrupa Gençler Güreş Şampiyonası'nda 130 kiloda mücadele eden Muhammed Hamza Bakır finalde Ukraynalı rakibin, yenerek Avrupa Şampiyonu oldu.
    • İHA
    • 03.07.2021 - 22:52
    • Güncelleme : 03.07.2021 - 22:57
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    Ata sporumuz güreşte, özellikle gençlerde gelen başarılar ülkemizi gururlandırmaya devam ediyor.

    Avrupa Gençler Güreş Şampiyonası'nda bir altın madalya da Muhammed Hamza Bakır'dan geldi.

    UKRAYNALI RAKİBİNİ DEVİRİP 3. KEZ ŞAMPİYON OLDU

    Almanyanın Dortmund kentinde devam eden Avrupa Gençler Güreş Şampiyonası’nda grekoromen stil 130 kiloda mücadele eden Muhammed Hamza Bakır, finalde Ukraynalı rakibi Mykhailo Vyshnyvetskyi’yi 3-1 yenerek Avrupa Şampiyonu oldu.

    ŞAMPİYONLUKLARINA BİR YENİSİNİ DAHA EKLEDİ

    Muhammed daha önce 2018 yılında Yıldızlarda Avrupa ve Dünya Şampiyonu, 2019’da da Gençlerde Avrupa Şampiyonu ve dünya üçüncüsü olmuştu.

    Genç Milli güreşçi Muhammed Hamza Bakır Avrupa Şampiyonu #1

    Genç Milli güreşçi Muhammed Hamza Bakır Avrupa Şampiyonu #2

    Genç Milli güreşçi Muhammed Hamza Bakır Avrupa Şampiyonu #3

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