Genç milli yelkenci Derin Atakan Dünya Şampiyonu

AA & Ensonhaber

Bireysel sporlarda gençlerimiz yeni başarılar elde etmeye devam ediyor.

Derin Atakan yelkende dünya şampiyonu

Brezilya'nın Rio de Janeiro eyaletine bağlı Buzios kentinde düzenlenen World Sailing Gençler Dünya Şampiyonası'nda, ay-yıldızlı sporcu Derin Atakan (Fenerbahçe Doğuş Yelken) formula kite kızlar klasmanında gençler dünya şampiyonu oldu.

Bakan Osman Aşkın Bak'tan kutlama mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, altın madalya kazanan Derin Atakan'ı yayınladığı mesajla tebrik etti.

Bakan Dr. Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

Brezilya’da düzenlenen 2023 World Sailing Gençler Dünya Şampiyonası’nda Formula Kite kızlar klasmanında altın madalya kazanarak Gençler Dünya Şampiyonu olan Derin Atakan’ı kutluyorum. Elde edilen şampiyonlukta emeği olan başta milli sporcumuzun kulübü Fenerbahçe Doğuş Yelken olmak üzere herkese teşekkür ediyorum. 2023 World Sailing Gençler Dünya Şampiyonu olarak bizleri gururlandıran Derin Atakan’ın başarılarının devamını diliyorum.