Genç milliler, Belarus karşısında zorlanmadı 19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, UEFA Avrupa Şampiyonası Eleme Turu 8. Grup ikinci maçında, Belarus'u 3-1 yendi.

AA & Ensonhaber

UEFA Avrupa Şampiyonası Eleme Turu 8. Grup ikinci maçında 19 Yaş Altı Milli Futbol Takımımız, Belarus ile karşı karşıya geldi.

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşmada, ay-yıldızlılar 18. ve 33. dakikada Semih Kılıçsoy ve 57. dakikada Furkan Yöntem'in attığı gollerle maçı 3-1 önde tamamladı.

Belarus'un tek golünü ise 44. dakikada Timofey Martynov kaydetti. Milli takımdan Efe Sarıkaya, 83. dakikada kırmızı kart gördü.

Sıradaki rakibimiz Yunanistan olacak

Gruptaki diğer maçta Yunanistan, Litvanya'yı 2-1 mağlup etti.

Gruptaki ilk maçında Litvanya'yı 3-1 yenen 19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, gruptaki son maçını ise 21 Kasım'da Yunanistan ile yapacak.