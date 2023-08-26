Genç tekvandocular 13 madalya ile Avrupa şampiyonu

Avrupa Tekvando Birliği (ETU) tarafından Estonya’nın başkenti Tallinn’de düzenlenen Avrupa Gençler Tekvando Şampiyonası’nın son gününde 7 sıklette müsabakalar yapıldı. Kızlar 68 kiloda Rümeysa Mercimek gümüş, 63 kiloda Beyza Karabulut bronz madalyanın sahibi oldu.
13 madalya ile Avrupa şampiyonu olduk
Türkiye, 20 sporcuyla katıldığı şampiyonayı, 4 altın, 5 gümüş, 4 bronz, toplam 13 madalya ile genel klasmanda Avrupa şampiyonu olarak tamamladı.
Ay-yıldızlı tekvandocular kız takım sıralamasında da şampiyon olurken, erkeklerde Avrupa üçüncüsü oldu. Şampiyonada madalya kazanan sporcular şu şekilde:
“Altın: Ayşe Orhan (42kg), Hayrunnisa Gürbüz (44kg), Elif Sude Akgül (49kg), Rüya Diler (52kg),
Gümüş: Rümeysa Mercimek (68kg), Hamza Osman Aydoğan (63kg), Kaan Yelaldı (48kg), Emre Talha Evin, (51kg), Rüzgar Yalçın (+78kg)
Bronz: Sıla Irmak Uzunçavdar (55kg), Beyza Karabulut, (63kg), Berke Erbulut, (45kg), Cüneyt Gökalp (55 kg)”