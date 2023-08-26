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Genç tekvandocular 13 madalya ile Avrupa şampiyonu Abone Olun

Genç tekvandocular 13 madalya ile Avrupa şampiyonu Avrupa Gençler Tekvando Şampiyonası’nın son gününde milli sporcular birer gümüş ve bronz madalya kazanırken Türkiye, 4’ü altın toplam 13 madalya ile takım halinde Avrupa şampiyonu oldu.

İHA Avrupa Tekvando Birliği (ETU) tarafından Estonya’nın başkenti Tallinn’de düzenlenen Avrupa Gençler Tekvando Şampiyonası’nın son gününde 7 sıklette müsabakalar yapıldı. Kızlar 68 kiloda Rümeysa Mercimek gümüş, 63 kiloda Beyza Karabulut bronz madalyanın sahibi oldu. 13 madalya ile Avrupa şampiyonu olduk Türkiye, 20 sporcuyla katıldığı şampiyonayı, 4 altın, 5 gümüş, 4 bronz, toplam 13 madalya ile genel klasmanda Avrupa şampiyonu olarak tamamladı. Ay-yıldızlı tekvandocular kız takım sıralamasında da şampiyon olurken, erkeklerde Avrupa üçüncüsü oldu. Şampiyonada madalya kazanan sporcular şu şekilde: “Altın: Ayşe Orhan (42kg), Hayrunnisa Gürbüz (44kg), Elif Sude Akgül (49kg), Rüya Diler (52kg), Gümüş: Rümeysa Mercimek (68kg), Hamza Osman Aydoğan (63kg), Kaan Yelaldı (48kg), Emre Talha Evin, (51kg), Rüzgar Yalçın (+78kg) Bronz: Sıla Irmak Uzunçavdar (55kg), Beyza Karabulut, (63kg), Berke Erbulut, (45kg), Cüneyt Gökalp (55 kg)”

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