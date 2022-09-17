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    Genç yüzücü Tuna Erdoğan dünya ikincisi

    Milli yüzücü Tuna Erdoğan, Seyşeller'de düzenlenen 2022 FINA Dünya Gençler Açık Su Yüzme Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı.
    • 17.09.2022 - 03:49
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    Genç yüzücü Tuna Erdoğan dünya ikincisi

    Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Mahe Adası'nda devam eden organizasyonda ay-yıldızlı sporcu Tuna Erdoğan, 5 kilometre 14-15 yaş kadınlar kategorisinde 51.56.80'lik derecesiyle dünya gençler ikincisi olarak gümüş madalya ile podyum sevinci yaşadı.

    Şampiyona, 18 Eylül Pazar günü sona erecek.

    Genç yüzücü Tuna Erdoğan dünya ikincisi #1

    Genç yüzücü Tuna Erdoğan dünya ikincisi #2


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