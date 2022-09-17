Genç yüzücü Tuna Erdoğan dünya ikincisi

Milli yüzücü Tuna Erdoğan, Seyşeller'de düzenlenen 2022 FINA Dünya Gençler Açık Su Yüzme Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı.

Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Mahe Adası'nda devam eden organizasyonda ay-yıldızlı sporcu Tuna Erdoğan, 5 kilometre 14-15 yaş kadınlar kategorisinde 51.56.80'lik derecesiyle dünya gençler ikincisi olarak gümüş madalya ile podyum sevinci yaşadı.

Şampiyona, 18 Eylül Pazar günü sona erecek.