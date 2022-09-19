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    Gençler Avrupa Judo Şampiyonası'nda Türkiye ikinci oldu

    Çekya'da düzenlenen Gençler Avrupa Judo Şampiyonası'nda karma takımlar karşılaşmalarında milli takım gümüş madalyanın sahibi oldu.
    • 19.09.2022 - 03:35
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    Gençler Avrupa Judo Şampiyonası'nda Türkiye ikinci oldu

    Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Prag’da organize edilen Gençler Avrupa Şampiyonası'nda karma takımlar müsabakaları gerçekleştirildi.

    Muhammed Demirel, Fidan Ögel, Cem Ata Demirtaş, Hilal Öztürk, Münir Ertuğ, İlayda Merve Koçyiğit, Musa Şimşek, İbrahim Demirel'den oluşan milli takım, çeyrek final karşılaşmasında Hollanda'yı 4-1 yenerek yarı finalist oldu.

    Finalde Fransa'ya kaybettik

    AA'nın haberine göre; bu turda Almanya’yı 4-0 yenen karma milli takımı, finalde Fransa ile yaptığı altın madalya mücadelesini 4-0 kaybetti ve Avrupa ikincisi olarak gümüş madalyanın sahibi oldu.

    Gençler Avrupa Judo Şampiyonası nda Türkiye ikinci oldu #1


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