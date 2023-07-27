Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası: İlk günde 13 madalya Milli sporcular, Romanya'da düzenlenen Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nın ilk gününde 7 altın, 1 gümüş, 5 bronz kazandı.

AA & Ensonhaber

Romanya'nın başkenti Bükreş'teki organizasyonda kadınlara 45 kiloda Cansu Bektaş silkmede 70, koparmada 85 toplamda da 155 kiloluk derecesiyle 3 altın madalya kazandı.

Aynı kilodaki milli sporcu Gamze Altun ise silkmede 64 kilo ile gümüş, toplamda 148 kilo ile bronz madalya elde etti.

Harun Algül'den 3 altın madalya

Genç erkekler 55 kiloda mücadele eden milli sporcu Harun Algül silkmede 103, koparmada 123 ve toplamda elde ettiği 226 kiloluk derecesiyle 3 altın madalya kazandı.

Madalya kazanan diğer sporcular

Kadınlar 23 yaş altı 49 kiloda yarışan Duygu Alıcı ise silkmede 73, koparmada 91, toplamda da 164 kiloluk derecesiyle 3 bronz madalyanın sahibi oldu.

Kadınlar 49 kiloda mücadele eden Medine Bilicier silkmede 91 kilo ile altın, toplamda ise 160 kilo ile bronz madalya kazandı.

Organizasyon 3 Ağustos'ta sona erecek.