Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası: İlk günde 13 madalya

Romanya'nın başkenti Bükreş'teki organizasyonda kadınlara 45 kiloda Cansu Bektaş silkmede 70, koparmada 85 toplamda da 155 kiloluk derecesiyle 3 altın madalya kazandı.
Aynı kilodaki milli sporcu Gamze Altun ise silkmede 64 kilo ile gümüş, toplamda 148 kilo ile bronz madalya elde etti.
Harun Algül'den 3 altın madalya
Genç erkekler 55 kiloda mücadele eden milli sporcu Harun Algül silkmede 103, koparmada 123 ve toplamda elde ettiği 226 kiloluk derecesiyle 3 altın madalya kazandı.
Madalya kazanan diğer sporcular
Kadınlar 23 yaş altı 49 kiloda yarışan Duygu Alıcı ise silkmede 73, koparmada 91, toplamda da 164 kiloluk derecesiyle 3 bronz madalyanın sahibi oldu.
Kadınlar 49 kiloda mücadele eden Medine Bilicier silkmede 91 kilo ile altın, toplamda ise 160 kilo ile bronz madalya kazandı.
Organizasyon 3 Ağustos'ta sona erecek.