Gençler ve U23 Avrupa Halter Şampiyonası'nda Türk sporculardan madalya yağmuru Romanya’nın başkenti Bükreş’te sona eren Gençler ve U23 Avrupa Halter Şampiyonası'nda sporcularımız, 21 altın 23 gümüş ve 13 bronz olmak üzere toplam 57 madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attı.

AA & Ensonhaber

Şampiyonanın son gününde Genç Erkekler +109 kiloda yarışan Ali Oflaz koparmada 161, Silkmede 203 ve toplamda elde ettiği 364 Kiloluk derecelerle üç altın madalya kazanarak Avrupa Şampiyonu oldu. Aynı kiloda mücadele eden Onur Demirci ise koparmada 156 kilo ile bronz, silkmede 190 Kilo ile gümüş, toplamda 346 kilo ile gümüş madalya kazandı.

Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, madalya alan sporcularımızı, kendilerini yetiştiren kulüp antrenörlerini, kulüplerini, ailelerini ve Milli Takım antrenörlerini tebrik etti.

Bakan Bak, genç milli haltercileri kutladı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında milli sporcuların Romanya'da organizasyonda 21'i altın, 23'ü gümüş, 13'ü bronz olmak üzere toplam 57 madalya aldığını hatırlatarak, şunları kaydetti:

2023 Avrupa Gençler ve 23 Yaş Altı Halter Şampiyonası'nı, adeta madalya yağmuruna çeviren genç kardeşlerimizi tebrik ediyorum. Toplamda 57 madalya ile bizlere tarifi olmayan bir gurur yaşattılar. Genç millilerimize bundan sonraki turnuvalarda başarılar diliyor, sporcularımızın başarılarında emeği olan başta aileleri olmak üzere, antrenörlerimize, yöneticilerimize, kulüplerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.



