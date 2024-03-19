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Fenerbahçe ve Beşiktaş ile Süper Lig şampiyonluğu yaşayan, futbol kariyerini ise Rizespor'da noktalayan Gökhan Gönül'ün yeni görevi belli oldu.
Sports Digitale'nin haberine göre; Gökhan Gönül, Türkiye U21 Milli Takımı'nın yardımcı antrenörlüğüne getirildi.
Kariyerinde 8 kupa var
Kariyerinde 8 kupa bulunan Gönül, Milli Takım formasını 66 maçta terletti ve bir gol kaydetti.
Ayrıca, 8 asistle de takım arkadaşlarına katkı sağladı. Süper Lig'de 3 şampiyonluk yaşayan Gönül, 2 Türkiye Kupası ve 3 Süper Kupa zaferi de kazandı.
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