Gökhan Gönül'ün yeni görevi belli oldu Türk futbolunun unutulmaz futbolcusu Gökhan Gönül, Türkiye U21 Milli Takımı'nda yardımcı antrenörlük görevine getirildi.

ensonhaber.com

Fenerbahçe ve Beşiktaş ile Süper Lig şampiyonluğu yaşayan, futbol kariyerini ise Rizespor'da noktalayan Gökhan Gönül'ün yeni görevi belli oldu.

Sports Digitale'nin haberine göre; Gökhan Gönül, Türkiye U21 Milli Takımı'nın yardımcı antrenörlüğüne getirildi.

Kariyerinde 8 kupa var

Kariyerinde 8 kupa bulunan Gönül, Milli Takım formasını 66 maçta terletti ve bir gol kaydetti.

Ayrıca, 8 asistle de takım arkadaşlarına katkı sağladı. Süper Lig'de 3 şampiyonluk yaşayan Gönül, 2 Türkiye Kupası ve 3 Süper Kupa zaferi de kazandı.