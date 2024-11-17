İlk kez davet edildi! Gökhan Sazdağı, milli kadroya alındı
Haber Merkezi

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki son maçında deplasmanda Karadağ ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosuna bir oyuncu ilavesi yapıldı.

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'da forma giyen Gökhan Sazdağı, aday kadroya dahil edildi.

İLK KEZ DAVET ALDI

30 yaşındaki futbolcu, süre bulması halinde kariyerinde ilk kez A Milli Takım formasını giyecek.

"ADAY KADROYA DAHİL EDİLDİ"

TFF'den yapılan açıklamada şöyle denildi:

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup’taki son maçında deplasmanda Karadağ ile karşılaşacak A Millî Takımımızın aday kadrosuna bir oyuncu ilavesi yapıldı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Bellona Kayserispor’da forma giyen Gökhan Sazdağı, A Millî Takım’ın aday kadrosuna dâhil edildi.

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Emre Çalışkan
Editor