Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

Haber Merkezi

Concacaf Uluslar Ligi yarı final maçında ABD ile Panama karşı karşıya geldi.

Sofi Stadyumu'nda oynanan müsabakada kazanan 1-0'lık skorla konuk takım Panama oldu.

Panama'ya son dakikada galibiyeti getiren golü atan Cecilio Waterman'ın yaşadığı sevinç maça damga vurdu.

HENRY'YE SARILDI

33 yaşındaki Waterman, karşılaşmanın son saniyelerinde köşeye yaptığı düzgün vuruşla takımına galibiyeti getiren isim olurken attığı gol sonrası reklam panolarından atlayarak efsane isim Thierry Henry'ye sarıldı.

"SEN BENİM İDOLÜMSÜN"

"Sen benim idolümsün" sözleriyle Fransız efsaneye seslenen Waterman, takım arkadaşlarıyla birlikte Henry ile kucaklaşarak golü kutladı.