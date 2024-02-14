Grekoromen Güreş Milli Takımı Avrupa şampiyonu Grekoromen Güreş Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda 6 madalya kazanarak 5. kez takım halinde birinci oldu.

İHA

Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Grekoromen Güreş Milli Takımı tarih yazdı. Milliler, 2 altın, 3 gümüş ve 1 bronz madalya kazanarak toplamda 6 madalya elde etti ve takımlar şampiyonluğunu elde etti.

Türkiye, 5. kez takım halinde Avrupa birincisi

Türkiye Grekoromen Güreş Milli Takımı, 10 sporcuyla katıldığı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 6 madalya kazanarak grekoromen stilde 5. kez takımlar şampiyonu oldu.

Millilerde 72 kiloda Selçuk Can ve 82 kiloda Alperen Berber altın madalya kazandı.

130 kiloda Rıza Kayaalp, 77 kiloda Yunus Emre Başar ve 87 kiloda Ali Cengiz gümüş madalyanın sahibi oldu.

67 kiloda ise Murat Fırat bronz madalya aldı. Bu madalyaların ardından grekoromende Türkiye zirvede yer aldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)