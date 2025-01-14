Grekoromen güreşte A Milli Takım teknik kadrosu açıklandı

İHA

Türkiye Güreş Federasyonu A Milli Takımı'nın grekoromen güreş teknik ekibi, deneyimli ve yetenekli isimlerden oluşuyor.

MUTTALİP YERLİKAYA TAKIMIN BAŞINDA

Teknik direktörlük görevini Muttalip Yerlikaya üstlenirken, ona Şaban Donat, Seçkin Saruhan, Yusuf Düzer ve Atakan Yüksel gibi değerli antrenörler eşlik ediyor.

Federasyondan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: