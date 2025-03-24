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Hakan Çalhanoğlu, A Milli Takım'da en golcü oyuncular listesinde 4. sıraya çıktı

Hakan Çalhanoğlu, A Milli Takım'da en golcü oyuncular listesinde 4. sıraya çıktı A Milli Futbol Takımı'nın tecrübeli kaptanı Hakan Çalhanoğlu, ay-yıldızlı formayla en çok gol atan oyuncular listesinde 4. sıraya yükseldi.