Hakan Çalhanoğlu: EURO 2024'e iyi başlarsak yolumuz uzun olur Avrupa Futbol Şampiyonası'na iyi başladıkları durumda yollarının uzun olacağını düşündüğünü belirten A Milli Futbol Takımı Kaptanı Hakan Çalhanoğlu, İtalya ile oynayacakları hazırlık maçının kendileri için iyi bir test olacağını ifade etti.

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İHA

Türkiye, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na hazırlık kapsamında İtalya'ya konuk olacak.

Bu maç öncesinde A Milli Futbol Takımı Kaptanı Hakan Çalhanoğlu, basın toplantısında konuştu.

İtalya maçının iyi bir test olacağını söyleyen Çalhanoğlu, "İtalya'da olduğum için mutluyum. Takım arkadaşlarımı göreceğim. İtalya'nın benim için yeri ayrı. Bizim için güzel test olacak. İtalya iyi bir ekip, iyi oyunculara sahip. Çok yoğun çalışıyoruz. İşimize çok odaklandık. Ağır idmanlar da oluyor ara sıra. Daha çok taktiksel anlamda çalışıyoruz. İnşallah yeneriz" diye konuştu.

"Turnuvaya iyi başarsak yolumuzun uzun olacağını diye düşünüyorum"

Milli takımda çok farklı teknik direktörler çalıştığının sorulması üzerine Kaptan Çalhanoğlu, "Her hocanın düşüncesi farklı oluyor. Çoğu Türk hoca ile de çalıştım, hepsi benin için çok değerli ve saygı duyduğum kişiler. Son turnuvada organizasyon bence genel anlamda güzel değildi, ülke geziyorduk. Şimdi sadece Almanya'da olacak, daha iyi. Hoca da işine odaklanmış. İyi bir şekilde bitirmek istiyoruz. Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. İşimize odaklanmak istiyoruz. Bu turnuva benim için çok önemli. Almaya da olduğu için güzel oldu. Evdeymişiz gibi hissedeceğiz. Bizim için taraftarlarımız çok kıymetli. Gürcistan, güçlü ve fiziksel bir rakip, iyi de oyuncular sahipler. Turnuvaya iyi başarsak yolumuzun uzun olacağını diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)