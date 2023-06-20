Hakan Çalhanoğlu: İlk defa penaltı kaçırdım

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A Milli Takım'ın kaptanı Hakan Çalhanoğlu, 2-0'lık galibiyetle sonlanan Galler maçının ardından konuştu.

Hakan Çalhanoğlu yaptığı açıklamada,

"İlk defa penaltı kaçırdım. Ona üzgünüm ama takım arkadaşlarıma güvenebilirim. Arda girince oyunu değiştirdi diyebiliriz. Oyuna giren çıkan herkes çok kıymetli. Daha akıllı oynamamız gerekiyor demiştim, bunu başardık. Önemli olan bugün rakibi kaleye doğru getirmememizdi. İyi bir oyun sergilediğimizi düşünüyorum. İnşallah böyle devam ederiz. İnşallah oraya katılırsak bizim için çok güzel olur. Ev sahibi oluruz. Şu anda yakınız. Adım adım ilerlemek istiyoruz. Önümüzdeki iki maç çok önemli."