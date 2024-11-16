Hakan Çalhanoğlu: Kerem'in arkasında dağ gibi ailesi var

Haber Merkezi

A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'un beşinci haftasında Galler ile kozlarını paylaştı.

Kayseri Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı İspanyol hakem Jose Luis Munuera yönetti.

Kıyasıya bir mücadelenin yaşandığı maçta 90 dakika 0-0'lık beraberlikle sonuçlandı.

A Milli Takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"RİSK ALMAK İSTEMEDİM"

İkinci yarının başında yerini İsmail Yüksek'e bırakan Hakan Çalhanoğlu, sakatlığıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Çok maç trafiği olduğu için dinlenme sürecim az oluyor. Sakatlığımdan 2 hafta sonra döndüm. Yine aynı yerim ağrıdı, batmaya başladı. Risk almak istemedim, yarın bakacağız MR'da. Tam hazır değilim." dedi.

Hakan Çalhanoğlu, "Futbolda böyle şeyler oluyor ama iyi oynadığımızı düşünüyorum. Özellikle ilk yarıda iyi oynadık, onları çok sıkıştırdık ama olmadı. Yolumuza bakmamız gerekiyor." diye konuştu.

KAPTAN, KEREM'E SAHİP ÇIKTI

Kaptan Hakan Çalhanoğlu, Kerem Aktürkoğlu'nun kaçırdığı penaltı için, "Kerem'i çok iyi anlayabiliyorum. Penaltılar kaçabilir, biz onu motive etmeye çalıştık. Şimdi toplantıda da söyledim, arkasında dağ gibi ailesi var. Penaltılar her zaman yüzde 50-50'dir. Hiç sorun yok, önümüze bakacağız." sözlerini sarf etti.