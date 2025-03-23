Hakan Çalhanoğlu: Konu ülke olunca işler değişiyor

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UEFA Uluslar Ligi play-off rövanş mücadelesinde Macaristan ve Türkiye karşı karşıya geldi.

İlk maçı 3-1 kazanan A Milli Takım, rövanşı Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler ve Abdülkerim Bardakcı'nın golleriyle 3-0 kazandı.

Milliler iki maçta rakibine 6-1 üstünlük kurdu ve Uluslar B Ligi'nden A Ligi'ne yükseldi.

A Milli Takım'da kaptan Hakan Çalhanoğlu, Macaristan maçının ardından konuştu.

"ARTIK HEDEFİMİZ DÜNYA KUPASI"

Hakan Çalhanoğlu, şunları dedi:

Bugünkü maçın zor olacağını biliyorduk. Macaristan deplasmanında hep zorluklar yaşadık. Burada ikinci galibiyetimizi aldık Macaristan'a karşı. Güzel ve önemli bir galibiyet oldu bizim için. A Ligi'ni hak ettik. Onun mutluluğunu yaşıyoruz. Takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Her 2-3 günde bir oynamak kolay değil. Herkese teşekkür etmek istiyorum. Önemli bir adım attık. Sonuçta bugün buraya kazanmaya gelmiştik. Ülkemizi mutlu etmeye çalıştık. Bunun gururunu yaşıyoruz. Böyle devam etmek istiyoruz. İyi bir yoldayız. Artık hedefimiz Dünya Kupası. Oraya hazırlanacağız.

"ALTIN JENERASYON DİYE DÜŞÜNÜYORUM"

Deneyimli yıldız, genç oyuncular ve takımla ilgili, şu sözleri sarf etti:

Altın jenerasyon diye düşünüyorum. Hepsi çok yetenekli, iyi oyuncular. Öğrenecek çok şey var tabii ki, ben de bu yoldan geldim. Onlara yardımcı olmaya çalışıyorum. Çok çalışacağız. Kendimize çok güveniyoruz. Uluslar Ligi'nde böyle devam etmek istiyoruz. Ben de onlara her konuda yardımcı olacağım, onlar benim kanatlarım altında. Merih sakat, takımda kaldı, takımı desteklemeye geldi. Orkun cezalı olmasına rağmen buraya geldi. Bize bu lazım. Karakterli oyuncular var, o da bizde var. Bizim her konuda onlar için buradayız ne olursa olsun. Yusuf'un verdiği performans müthiş, böyle devam etmesi gerekiyor. Taha, Deniz... Bunlara sahip çıkmak lazım. Biz de gereken desteği veriyoruz.

"KONU ÜLKE OLUNCA İŞLER DEĞİŞİYOR"

Hakan Çalhanoğlu, şu şekilde konuştu:

Konu ülke olunca işler değişiyor. O yüzden onlara da teşekkür ediyorum takımda kaldıkları için. Ben her şeyi takip ediyorum, görüyorum. Herkes burada olmayı seviyor. Bu çok önemli. Uğurcan'ı da dinledim. Burada takım konuşulmuyor, bayrak konuşuluyor. Bu önemli bir konu. Biz milli takım için buradayız. Buraya gelmeden önce herkes bunun bilincinde. Biz de dışarıya karşı örnek olmaya çalışıyoruz.

"ZORU BAŞARDIK"

Yıldız orta saha, şu sözleri sarf etti:

Macaristan bizi ilk 15-20 dakika sinirlendirmeye çalıştı. Biz hiç onların tuzağına düşmedik. Bu çok önemliydi. Zoru başardık. Şimdi A Ligi'ndeyiz, mutluyuz.

"ÜLKEMİZE BU GALİBİYET ARMAĞAN OLSUN"

Hakan Çalhanoğlu, son olarak taraftara yönelik, şu mesajı verdi: