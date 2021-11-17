Hakan Çalhanoğlu: Kuntz bizi çok iyi hazırladı

Karadağ galibiyetinin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Hakan Çalhanoğlu, Stefan Kuntz'un takımı iyi hazırladığını belirterek, hedeflerinin Dünya Kupası olduğunu söyledi.

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde A Milli Takım, Karadağ'ı 2-1 mağlup etti.

"HOCAMIZ BİZİ ÇOK İYİ HAZIRLADI"

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Hakan Çalhanoğlu, "Hocamız bizi çok iyi hazırladı, burada zor maçlar olacağını biliyorduk. Direkt gitmeyi de istiyorduk, maalesef olmadı ama buna da mutluyuz. Uzun bir süre geçecek aradan ama inşallah kazasız belasız geri dönecek herkes" dedi.

"KUNTZ BANA "DIŞARIDAN GELEN YORUMLARI TAKMA" DEDİ"

Kuntz'un verdiği tavsiyelere değinen Çalhanoğlu, "Kuntz bana 'Maçın en iyisisin. Sen bu takımın en önemli oyuncularından birisin, sakın dışarıdan gelen yorumları takma' dedi. Ben de böyle şeyler olabilir, sorumluluğu alabiliriz, tecrübeli oyuncularız' dedim. Öyle bir diyalogumuz geçti" ifadelerini kullandı.

"HEDEFİMİZ DÜNYA KUPASI"

Hedefin Dünya Kupası olduğunu belirten 27 yaşındaki futbolcu, "Hocama teşekkür ederim. Hoca beni istediğim pozisyonda, Inter'de oynadığım pozisyonda oynatıyor. Ön tarafı da gençler halledecek inşallah. Kerem, Abdüş, Halil. Kim gelirse gelsin, iyi hazırlanmamız gerekiyor. Tabii ki kazanmak için hazırlanacağız. Hedefimiz Dünya Kupası. Hollanda-Norveç maçı bizi ilgilendirmiyordu, biz sadece kendi oyunumuza baktık ve play-off'a kaldığımız için mutluyuz" diye konuştu.