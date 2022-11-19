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    Hakan Çalhanoğlu: Mart ayındaki maçlar bizim için çok önemli

    Inter forması giyen Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, 2-1 kazandığımız Çekya maçının ardından açıklamalarda bulundu.
    • 19.11.2022 - 22:24
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    Hakan Çalhanoğlu: Mart ayındaki maçlar bizim için çok önemli

    A Milli Takımımız, hazırlık maçında Çekya ile karşı karşıya geldi. Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynanan maçı Millilerimiz, 2-1'lik skorla kazandı.

    Millilerimiz'e galibiyeti getiren golleri 31. dakikada Enes Ünal ve 70. dakikada Hakan Çalhanoğlu kaydetti. Çekya'nın tek golü 56. dakikada Vaclav Cerny'den geldi.

    Hakan Çalhanoğlu, Türkiye'nin Çekya'yı 2-1 mağlup ettiği maçın ardından konuştu.

    "Mart ayındaki maçlar bizim için çok önemli"

    Hakan Çalhanoğlu yaptığı açıklamada, "Atmosfer çok güzeldi. En son maçtaki gibi oynadığımız performansı yansıtmak istedik. Ara sıra zorluklar yaşadık.

    Sonuna kadar skoru tuttuk. İyi mücadele ettik. İstekli, arzulu oynadık. Bu hazırlık maçları iyi oldu. Mart ayındaki maçlar bizim için çok önemli. Oraya hazırlanacağız." dedi.

    Hakan Çalhanoğlu: Mart ayındaki maçlar bizim için çok önemli #1

    "Kısa köşeye sert vurdum"

    Hakan ayrıca, "Golde kaleciyi gördüm ve soluna vurdum direkt, kilitledim. Uzun köşeye vuracağımı düşündü. Kısa köşeye sert vurdum." açıklamasını yaptı.

    Hakan Çalhanoğlu: Mart ayındaki maçlar bizim için çok önemli #2


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