Hakan Çalhanoğlu, milli formayla 21. golünü attı
İHA

UEFA Uluslar Ligi play-off turu rövanşında A Milli Futbol Takımı, Puskas Arena’da Macaristan ile karşı karşıya geldi.

Rakibini 3-1 yendiği maçın rövanşında 3-0'lık skorla mağlup eden milliler, adını A Ligi'ne yazdırdı.

İLK GOL HAKAN'DAN

Millilerin ilk golü kaptan Hakan Çalhanoğlu’ndan geldi.

Müsabakanın 37. dakikasında kazanılan penaltıda topun başına geçen Hakan, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skor 1-0 oldu.

21. GOLÜNÜ KAYDETTİ

31 yaşındaki futbolcu böylece A Milli Takım’daki 21. golünü attı. Maça 11’de başlayan Hakan Çalhanoğlu, 90 dakika sahada kaldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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Emre Çalışkan
Editor