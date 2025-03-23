Hakan Çalhanoğlu, milli formayla 21. golünü attı

İHA
UEFA Uluslar Ligi play-off turu rövanşında A Milli Futbol Takımı, Puskas Arena’da Macaristan ile karşı karşıya geldi.
Rakibini 3-1 yendiği maçın rövanşında 3-0'lık skorla mağlup eden milliler, adını A Ligi'ne yazdırdı.
İLK GOL HAKAN'DAN
Millilerin ilk golü kaptan Hakan Çalhanoğlu’ndan geldi.
Müsabakanın 37. dakikasında kazanılan penaltıda topun başına geçen Hakan, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skor 1-0 oldu.
21. GOLÜNÜ KAYDETTİ
31 yaşındaki futbolcu böylece A Milli Takım’daki 21. golünü attı. Maça 11’de başlayan Hakan Çalhanoğlu, 90 dakika sahada kaldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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