Hakan Çalhanoğlu: Montella takımı nasıl yönetmesi gerektiğini biliyor Kariyerini Inter'de sürdüren Hakan Çalhanoğlu, A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella hakkında "Takımı nasıl yönetmesi gerektiğini biliyor. Onunla iyi bir atmosfer var, mutluyuz" ifadelerini kullandı.

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Macaristan ile A Milli Takım, EURO 2024'e hazırlık kapsamında özel maçta Puskas Arena'da karşı karşıya geldi.

Milliler, deplasmanda oynadığı maçta rakibine 1-0'lık skorla mağlup oldu.

Macaristan'ın golünü 48. dakikada penaltıdan Szoboszlai attı.

Bu müsabakanın ardından ise milli takımın kaptanı Hakan Çalhanoğlu, İtalyan medyasına açıklamalarda bulundu.

Sportmediaset'e konuşan Hakan, Inter'deki geleceğinden bahsederken Milli Takım'ın teknik direktörü Vincenzo Montella'dan da övgüyle bahsetti.

"Kesinlikle Inter'de kalacağım"

Milli futbolcu, Inter ile Şampiyonlar Ligi'ne veda etmeleri ve takımdaki geleceğiyle ilgili şu sözleri sarf etti:

Denedik ama Futbol böyle, gelecek sezon tekrar deneyeceğiz. Şimdi İtalya'da şampiyonluğa odaklandık. Kesinlikle Inter'de kalacağım.

"Takımı nasıl yönetmesi gerektiğini biliyor"

Montella'ya övgülerde bulunan Hakan, şunları dedi:

Takımı nasıl yönetmesi gerektiğini biliyor. Onunla iyi bir atmosfer var, mutluyuz.

Sözleşmesi 2027'ye kadar sürüyor

30 yaşındaki futbolcu bu sezon Inter formasıyla 33 maçta forma giydi.

Takımı ile 2027 yılına kadar sözleşmesi devam eden orta saha oyuncusu bu karşılaşmalarda 11 gol ve 3 asistlik performans gösterdi.