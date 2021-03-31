Hakan Çalhanoğlu: Uyku girmedi gözümüze

A Milli Takımımızın Letonya ile 3-3 berabere kalması hakkında bir paylaşım yapan Hakan Çalhanoğlu, çok üzüldüklerini söyledi.

Ay-yıldızlı ekibimiz, 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda dün akşam sahasında Letonya'yı konuk etmişti.

3-1 öne geçmesine rağmen rakibiyle 3-3 berabere kalan ve ilk puan kaybını yaşayan A Milli Takım'da Hakan Çalhanoğlu'ndan paylaşım geldi.

"GÖZÜMÜZE UYKU GİRMEDİ"

Hakan, "Dün gece üzüldük, uyku girmedi hiçbirimizin gözüne. Ancak bu demek değil ki çalışmayı bırakacağız! Biz kendimize inanıyoruz ve ülkemizin desteğini daima hissediyoruz. Hedefimize ulaşmak için çalışmaya devam edeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın." ifadelerini kullandı.