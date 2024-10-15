Hakan Çalhanoğlu'na nazar değdi: Son 2 penaltısını milli formayla kaçırdı

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Türkiye'nin önemli futbol yıldızlarından Hakan Çalhanoğlu, dün gece İzlanda ile oynanan kritik maçta penaltı atışını gole çeviremeyerek kariyerindeki mükemmel penaltı istatistiğine gölge düşürdü.

Inter'in yıldızı, kariyerinde toplamda 47 penaltı vuruşu gerçekleştirdi ve bunlardan yalnızca 5'ini kaçırmıştı. Ancak, dünkü karşılaşma, bu istatistiğin bozulduğu bir gece olarak tarihe geçti.

Çalhanoğlu, en son 19 Haziran 2023'te milli takım formasıyla bir penaltı kaçırmış ve o tarihten sonra mükemmel bir seri yakalamıştı. Ancak dün, İzlanda filelerini havalandırmak isterken ayağı kayınca iki ayağına da temas eden top gol değeri kazanmadı.

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"AYAĞIM KAYDI..."

Bu, onun için hem kişisel bir hayal kırıklığı olurken yıldız futbolcu da maç sonunda zeminden yakınmıştı: