Hakan Çalhanoğlu'nda öz eleştiri: Mutlu değilim Türkiye A Milli Takımı'nın kaptanı Hakan Çalhanoğlu, son dakika kazanılan Letonya maçı sonrasında konuştu.

EURO 2024 Elemeleri’nin 3. haftasında Letonya’yı deplasmanda 90+5’te attığı golle 3-2 yenerek maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturan Türkiye A Milli Takımı’nda kaptan Hakan Çalhanoğlu, öz eleştiride bulundu.

"Daha akıllı oynamamız gerekiyor"

Maç sonu canlı yayına çıkan ve oldukça yorgun görünen Inter’in yıldızı, Letonya maçı hakkında konuştu:

Çok şükür son saniyede golü bulduk. Mutlu değilim. Böyle maçları daha kolay kazanabilmeliyiz. Adamlar 10 kişiyken son dakikada kazanıyoruz. Bahane bulmamalıyız stat küçüktü gibi. Daha akıllı oynamamız gerekiyor.

"Kaptanlık sorumluluğunu taşıyorum"

Daha akıllı ve istikrarlı oynamalıyız” diyen Hakan Çalhanoğlu sözlerine şöyle devam etti:

“Kaptanlık sorumluluğunu üzerimde taşıyorum. Kötü oynadığımızda açıkça söylüyorum. Daha rahat kazanmalıyız. Kazandığımız için mutluyuz ama seyircilere rahat maç izletebilmeliyiz. İnşallah bu galibiyeti Samsun’a (Galler maçı) taşıyacağız.

Bu sözler üzerine futbolseverler takımda özeleştiri yapan birileri çıktı ifadelerini kullandı.