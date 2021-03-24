A Milli Takımımızın yıldız isimlerinden Hakan Çalhanoğlu, Hollanda karşısında mükemmel bir gole imza attı.

A Milli Takımımız Dünya Kupası Elemeleri'nde Hollanda ile karşılaşıyor.

Maça harika başlayan millilerimiz ilk yarıyı Burak Yılmaz'ın golleriyle 2-0 önde kapattı.

İkinci yarıya da etkili başlayan Ay-yıldız ekip, Hakan Çalhanoğlu'nun ayağından mükemmel bir gol buldu.

HAKAN ÇALHANOĞLU'NDAN MÜKEMMEL GOL

Çalhanoğlu'nun jeneriklik golü sonrası skoru 3-0'a getiren milliler, maçı 4-2 kazandı.

27 yaşındaki futbolcu milli forma ile de gol sayısını 12’ye çıkardı.

Mücadeleye 11’de başlayan yıldız futbolcu Hollanda maçıyla 53. kez milli formayı giydi.

Milli takımın 4. golünü 81. dakikada Burak Yılmaz attı.

İşte Hakan Çalhanoğlu'nun Hollanda'ya attığı jeneriklik gol...

Hakan Çalhanoğlu'ndan Hollanda'ya harika gol VİDEO