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    Hakan Çalhanoğlu'ndan klas gol

    2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde Milli Takımımız Cebelitarık ile karşılaştı. Maçın 64. dakikasında Hakan Çalhanoğlu klas bir gole imza attı.
    • Haber Merkezi
    • 04.09.2021 - 23:24
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    Hakan Çalhanoğlu'ndan klas gol

    A Milli Takımımız deplasmanda Cebelitarık ile karşı karşıya geldi.

    CEBELİTARIK TRİBÜNLERİNDEN OLEY SESLERİ

    Maçın 48. dakikasında 0-0 devam eden maçta Cebelitarık tribünlerinden milli takımımız aleyhine alaycı tezahüratlar ve oley sesleri yükseldi.

    Hakan Çalhanoğlu ndan klas gol #1

    HAKAN'IN ŞUTU TRİBÜNLERİ SUSTURDU

    Bu tezahürattan yaklaşık 6 dakika sonra Halil Dervişoğlu sahneye çıkarak perdeyi açtı. Dakikalar 65'i gösterirken Hakan Çalhanoğlu ise uzaktan enfes bir vuruşla skoru 2-0'a getirdi.

    Hakan Çalhanoğlu'ndan klas gol - İZLE

    Inter forması giyen yıldız futbolcumuz güzel gollerine bir yenisini daha eklemiş oldu.

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