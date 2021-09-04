2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde Milli Takımımız Cebelitarık ile karşılaştı. Maçın 64. dakikasında Hakan Çalhanoğlu klas bir gole imza attı.

A Milli Takımımız deplasmanda Cebelitarık ile karşı karşıya geldi.

CEBELİTARIK TRİBÜNLERİNDEN OLEY SESLERİ

Maçın 48. dakikasında 0-0 devam eden maçta Cebelitarık tribünlerinden milli takımımız aleyhine alaycı tezahüratlar ve oley sesleri yükseldi.

HAKAN'IN ŞUTU TRİBÜNLERİ SUSTURDU

Bu tezahürattan yaklaşık 6 dakika sonra Halil Dervişoğlu sahneye çıkarak perdeyi açtı. Dakikalar 65'i gösterirken Hakan Çalhanoğlu ise uzaktan enfes bir vuruşla skoru 2-0'a getirdi.

Hakan Çalhanoğlu'ndan klas gol - İZLE



Inter forması giyen yıldız futbolcumuz güzel gollerine bir yenisini daha eklemiş oldu.