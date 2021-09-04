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Hakan Çalhanoğlu'ndan klas gol
2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde Milli Takımımız Cebelitarık ile karşılaştı. Maçın 64. dakikasında Hakan Çalhanoğlu klas bir gole imza attı.
- Haber Merkezi
- 04.09.2021 - 23:24
A Milli Takımımız deplasmanda Cebelitarık ile karşı karşıya geldi.
CEBELİTARIK TRİBÜNLERİNDEN OLEY SESLERİ
Maçın 48. dakikasında 0-0 devam eden maçta Cebelitarık tribünlerinden milli takımımız aleyhine alaycı tezahüratlar ve oley sesleri yükseldi.
HAKAN'IN ŞUTU TRİBÜNLERİ SUSTURDU
Bu tezahürattan yaklaşık 6 dakika sonra Halil Dervişoğlu sahneye çıkarak perdeyi açtı. Dakikalar 65'i gösterirken Hakan Çalhanoğlu ise uzaktan enfes bir vuruşla skoru 2-0'a getirdi.
Hakan Çalhanoğlu'ndan klas gol - İZLE
Inter forması giyen yıldız futbolcumuz güzel gollerine bir yenisini daha eklemiş oldu.