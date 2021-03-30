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    Hakan Çalhanoğlu'ndan Letonya'ya şık gol

    Hakan Çalhanoğlu'ndan Letonya'ya şık gol

    Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, Letonya maçının 33. dakikasında ceza sahası dışından yaptığı şık vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.
    • Haber Merkezi
    • 30.03.2021 - 22:26
    • Güncelleme : 30.03.2021 - 22:56
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    A Milli Takımımız, 2022 Dünya Kupası Elemeleri G grubu 3. maçında sahasında Letonya'yı konuk etti.

    Maça fırtına gibi başlayan ay-yıldızlı ekibimiz, henüz 2. dakikada Kenan Karaman ile 1-0 öne geçti.

    İlerleyen dakikalarda ataklarını daha da sıklaştıran milliler, skoru 2-0'a getiren golü bu kez Hakan Çalhanoğlu ile buldu.

    GELİŞİNE VURDU

    Mücadelenin 33. dakikasında kullanılan köşe vuruşu sonrası ceza sahası dışına çıkan topa gelişine vuran Hakan, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

    İşte o güzel gol:

    Hakan Çalhanoğlu'ndan Letonya'ya şık gol - İZLE

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