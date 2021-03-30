Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, Letonya maçının 33. dakikasında ceza sahası dışından yaptığı şık vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

A Milli Takımımız, 2022 Dünya Kupası Elemeleri G grubu 3. maçında sahasında Letonya'yı konuk etti.

Maça fırtına gibi başlayan ay-yıldızlı ekibimiz, henüz 2. dakikada Kenan Karaman ile 1-0 öne geçti.

İlerleyen dakikalarda ataklarını daha da sıklaştıran milliler, skoru 2-0'a getiren golü bu kez Hakan Çalhanoğlu ile buldu.

GELİŞİNE VURDU

Mücadelenin 33. dakikasında kullanılan köşe vuruşu sonrası ceza sahası dışına çıkan topa gelişine vuran Hakan, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

İşte o güzel gol:

Hakan Çalhanoğlu'ndan Letonya'ya şık gol - İZLE