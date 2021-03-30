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- Hakan Çalhanoğlu'ndan Letonya'ya şık gol
Hakan Çalhanoğlu'ndan Letonya'ya şık gol
Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, Letonya maçının 33. dakikasında ceza sahası dışından yaptığı şık vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.
- Haber Merkezi
- 30.03.2021 - 22:26
- Güncelleme : 30.03.2021 - 22:56
A Milli Takımımız, 2022 Dünya Kupası Elemeleri G grubu 3. maçında sahasında Letonya'yı konuk etti.
Maça fırtına gibi başlayan ay-yıldızlı ekibimiz, henüz 2. dakikada Kenan Karaman ile 1-0 öne geçti.
İlerleyen dakikalarda ataklarını daha da sıklaştıran milliler, skoru 2-0'a getiren golü bu kez Hakan Çalhanoğlu ile buldu.
GELİŞİNE VURDU
Mücadelenin 33. dakikasında kullanılan köşe vuruşu sonrası ceza sahası dışına çıkan topa gelişine vuran Hakan, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.
İşte o güzel gol: