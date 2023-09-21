Hakan Çalhanoğlu'ndan Stefan Kuntz ve Emre Mor açıklaması Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, Emre Mor ve Stefan Kuntz konusuna açıklık getirdi.

ensonhaber.com

Inter'de forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, TRT Spor'a çarpıcı açıklamalar yaptı. Çalhanoğlu, Emre Mor ve Stefan Kuntz'la ilgili konuştu.

Emre Mor'un milli takıma alınıp alınmamasıyla bir ilgisinin olmadığını kaydeden Hakan Çalhanoğlu, "Menajerini de tanımam, alakam yok." ifadelerini kullandı.

"Daha tecrübeli bir teknik adam böyle açıklama yapmazdı"

Stefan Kuntz'la hiçbir sorunu olmadığını belirten yıldız futbolcu, şöyle konuştu:

Hoca çok pozitif bir insandı ama bir genç milli takım hocasıydı. Gençlerle daha iyi kontak kurabilirsiniz ama bazı futbolcular tarafından kabul görmeyebilir bu davranışlarınız. Yapılan bazı açıklamalar var. Bu açıklamalar tecrübeli bir teknik adam olsa yapılabilir miydi?"

"Milli takımın nasıl oynadığını bilmemiz lazım"

Buraya gelen futbolcunun milli takımın nasıl oynadığını bilmesi lazım. Bir sistemimiz olması lazım. Benim pozisyonum artık farklı.

"TFF yetkilileri benim görüşümü aldılar"