Hakan Çalhanoğlu'ndan zemin açıklaması: Zorlandık

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Hakan Çalhanoğlu, A Milli Takım'ın Karadağ karşısında elde ettiği galibiyeti değerlendirirken zorluklarına rağmen sabır ve inancın önemini vurguladı.

Çalhanoğlu, "Zor bir maçtı, zor bir zemindi," diyerek başladığı açıklamasında, takımın oyundan düşmemeye çalıştığını ve sonuna kadar gol atma inancını koruduğunu belirtti.

Zemini bahane olarak söylemek istemiyorum ama zorlandık. Karadağ iyi bir takım, biz oyundan düşmemeye çalıştık. Sonuna kadar inandık. Gol atacağımıza inanıyorduk. Sabırlı olmamız gerekiyordu. İzlanda ve Galler berabere kaldı, bizim için çok iyi. İnşallah böyle devam eder.

"BÜYÜK BİR HAVUZUMUZ VAR"

Çalhanoğlu, takımın geniş oyuncu havuzunun önemine de dikkat çekerek, oyuna giren ve çıkan oyuncuların fark yaratmasının altını çizdi.

Büyük bir havuzumuz var. Bu bizim için çok önemli. Oyuna giren-çıkan fark etmiyor. Bugün de girenler fark yarattı bence. Önemli olan galibiyeti almaktı burada. Samsun halkına da teşekkür etmek istiyorum. Bizi çok güzel desteklediler.

"UZUN SEYAHATLER İŞİMİZİN PARÇASI"

İzlanda maçı öncesi konuşan Çalhanoğlu, uzun seyahatin işlerinin bir parçası olduğunu, dinleneceklerini ve maça odaklanacaklarını belirtti.