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Hakan Ericson: Türkiye'yi yenmek, özgüvenimizi yükseltiyor
A Milli Takımımızı 2-1 mağlup eden Faroe Adaları Teknik Direktörü Hakan Ericson, maç sonunda açıklamalarda bulundu.
- 26.09.2022 - 00:38
A Milli Futbol Takımımız, FIFA 125'incisi Faroe Adaları'na deplasmanda 2-1 mağlup oldu.
Faroe Adaları Teknik Direktörü Hakan Ericson, maçın ardından açıklamalarda bulundu.
"FIFA sıralamasında daha yükseğe çıkmak için önemli bir maçtı"
Ericson: "Türkiye gibi takımlara karşı galip gelmek özgüvenimizi yükseğe çıkarıyor. FIFA sıralamasında daha yükseğe çıkmak için önemli bir maçtı." ifadelerini kullandı.