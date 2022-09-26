Hakan Ericson: Türkiye'yi yenmek, özgüvenimizi yükseltiyor

A Milli Takımımızı 2-1 mağlup eden Faroe Adaları Teknik Direktörü Hakan Ericson, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

A Milli Futbol Takımımız, FIFA 125'incisi Faroe Adaları'na deplasmanda 2-1 mağlup oldu.

Faroe Adaları Teknik Direktörü Hakan Ericson, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"FIFA sıralamasında daha yükseğe çıkmak için önemli bir maçtı"

Ericson: "Türkiye gibi takımlara karşı galip gelmek özgüvenimizi yükseğe çıkarıyor. FIFA sıralamasında daha yükseğe çıkmak için önemli bir maçtı." ifadelerini kullandı.