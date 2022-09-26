Petrol
86.65
-4.21%
Euro
17.8908
0.26%
Dolar
18.4393
0.14%
Altın
975.06
0.20%
Borsa
3282
-0.41%
Bitcoin
351.448
-0.16%
BTXN Coin
10.62
15.93%
Bitexen
16ºC
İstanbul
Açık 16 C

    Hakan Ericson: Türkiye'yi yenmek, özgüvenimizi yükseltiyor

    A Milli Takımımızı 2-1 mağlup eden Faroe Adaları Teknik Direktörü Hakan Ericson, maç sonunda açıklamalarda bulundu.
    • 26.09.2022 - 00:38
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Hakan Ericson: Türkiye'yi yenmek, özgüvenimizi yükseltiyor

    A Milli Futbol Takımımız, FIFA 125'incisi Faroe Adaları'na deplasmanda 2-1 mağlup oldu.

    Faroe Adaları Teknik Direktörü Hakan Ericson, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

    "FIFA sıralamasında daha yükseğe çıkmak için önemli bir maçtı"

    Ericson: "Türkiye gibi takımlara karşı galip gelmek özgüvenimizi yükseğe çıkarıyor. FIFA sıralamasında daha yükseğe çıkmak için önemli bir maçtı." ifadelerini kullandı.

    Hakan Ericson: Türkiye yi yenmek, özgüvenimizi yükseltiyor #1


    Adana’da kılıçlı tüfekli ‘çatı akıttı’ kavgası
    3. Sayfa

    Adana’da kılıçlı tüfekli ‘çatı akıttı’ kavgası

    Hobi olarak başladı şimdi günlük 300 USD kazanıyor
    Advertorial

    Hobi olarak başladı şimdi günlük 300 USD kazanıyor

    Ramazan Kadirov'dan protestoculara tehdit: Sizi cepheye gönderirim
    Dünya

    Ramazan Kadirov'dan protestoculara tehdit: Sizi cepheye gönderirim

    Görüş Bildir