Halil Dervişoğlu, A Milli Takım aday kadrosuna davet edildi

A Milli Futbol Takımı'nda sol el ikinci parmağı kırılan ve operasyon geçirmesi planlanan Kenan Karaman'ın yerine Halil Dervişoğlu kadroya dahil edildi.

A Milli Takımımızda sakatlık yaşayan Kenan Karaman'ın yerine Halil Dervişoğlu kadroya dahil edildi.

TFF'den yapılan açıklamada, "2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 8 Ekim'de Norveç ve 11 Ekim'de Letonya ile karşılaşacak A Millî Takımımızın aday kadrosuna takviye yapıldı. Beşiktaş'ın Altay ile oynadığı lig müsabakasında sol el ikinci parmağı kırılan futbolcumuz Kenan Karaman'ın, yoğun maç trafiği göz önünde bulundurularak Norveç karşılaşması sonrası operasyonunun planlanması sebebiyle, Galatasaray'dan Halil Dervişoğlu aday kadroya dâhil edildi." ifadeleri kullanıldı.





KENAN KARAMAN SAKATLANMIŞTI

Altay ile oynanan karşılaşmada el parmağında kırık tespit edilen Kenan Karaman Ajax ve Sivasspor maçlarında sakat halde oynamıştı.

Beşiktaşlı futbolcunun ameliyatın ardından bir süre sahalardan uzak kalması bekleniyor.