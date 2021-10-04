Euro
10.29
0.21%
Dolar
8.847
-0.09%
Altın
498.73
-0.54%
Borsa
1.405
0.22%
Bitcoin
420.496
0.82%
EXEN Coin
20.43
0.00%
19ºC
İstanbul
Çok bulutlu 19 C
    Halil Dervişoğlu, A Milli Takım aday kadrosuna davet edildi

    Halil Dervişoğlu, A Milli Takım aday kadrosuna davet edildi

    A Milli Futbol Takımı'nda sol el ikinci parmağı kırılan ve operasyon geçirmesi planlanan Kenan Karaman'ın yerine Halil Dervişoğlu kadroya dahil edildi.
    • Haber Merkezi
    • 04.10.2021 - 15:45
    • Güncelleme : 04.10.2021 - 15:53
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    A Milli Takımımızda sakatlık yaşayan Kenan Karaman'ın yerine Halil Dervişoğlu kadroya dahil edildi.

    TFF'den yapılan açıklamada, "2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 8 Ekim'de Norveç ve 11 Ekim'de Letonya ile karşılaşacak A Millî Takımımızın aday kadrosuna takviye yapıldı. Beşiktaş'ın Altay ile oynadığı lig müsabakasında sol el ikinci parmağı kırılan futbolcumuz Kenan Karaman'ın, yoğun maç trafiği göz önünde bulundurularak Norveç karşılaşması sonrası operasyonunun planlanması sebebiyle, Galatasaray'dan Halil Dervişoğlu aday kadroya dâhil edildi." ifadeleri kullanıldı.

    Halil Dervişoğlu, A Milli Takım aday kadrosuna davet edildi #1

    KENAN KARAMAN SAKATLANMIŞTI

    Altay ile oynanan karşılaşmada el parmağında kırık tespit edilen Kenan Karaman Ajax ve Sivasspor maçlarında sakat halde oynamıştı.

    Beşiktaşlı futbolcunun ameliyatın ardından bir süre sahalardan uzak kalması bekleniyor.

    Halil Dervişoğlu, A Milli Takım aday kadrosuna davet edildi #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir